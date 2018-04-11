الجيش الليبي ينفي الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية لقائده المشير حفتر

باريس - (د ب أ):

نفي المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، الأخبار المتداولة عن الوضع الصحي لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب.

وقال العميد المسمار": لا صحة للأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لسيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. والمشير بحالة صحية ممتازة ويتابع المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار"،بحسب موقع اخبار ليبيا.

كانت تقارير اخبارية قد ذكرت ان المشير حفتر قد تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بنزف في الدماغ جعله في حالة غيبوبة، ويعالج في باريس.

كان المشير خليفة حفتر، قد التقي اليوم الأربعاء مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع غير معلن بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقاً لصحيفة "العنوان" الإلكترونية فقد جرى اللقاء الذي استمر لحوالي ساعتين بفندق جورج الخامس في باريس، حيث تناول الوضع الإقليمي والوضع الأمني في ليبيا وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"ريبوبليكا" الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية انباء تعرض حفتر إلى جلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير ووصفها بأنها مجرد "تفاهة وتهريج تختلقه وتعيد نشره وسائل الاعلام الليبية المرئية والمقروءة الممولة قطريا وبأنها لا تستحق الالتفات لها من الأساس".