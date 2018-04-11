محمود عباس: لم ولن يولد فلسطيني يساوم على القدس

(مصراوي)

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن كفاح الفلسطينيين لن يتوقف في سبيل حماية حقهم وأرضهم وقدسهم وشعبهم، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، ونقلت عنها "روسيا اليوم".

وجدد عباس، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة، لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السلام بشكل عام".

وقال الرئيس الفلسطيني: "إن شعبنا يقف في مواجهة مؤامرة كبرى تستهدف قضيته وحقوقه وعاصمته المقدسة، مضى على بدايتها أكثر من مئة عام، وصولا إلى إعلان الخطيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ادعى فيها أن القدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف عباس: "نرفض ومعنا كل العرب والمسلمين والمسيحيين هذا الإعلان المنحاز للاحتلال والعدوان الإسرائيلي".

وأكد عباس أن "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وستبقى إلى الأبد"، وشدد على أن التواصل مع القدس وأهلها "يدعم هويتها العربية والإسلامية، ويكسر الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه عليها، وليس تطبيعا مع الاحتلال أو اعترافا بشرعيته المزعومة".

وجدد عباس التأكيد على ما قاله أمام مؤتمر الأزهر الشريف مطلع العام الجاري: "لم يولد بعد، ولن يولد أبدا الفلسطيني أو العربي أو المسلم أو المسيحي الذي يمكن أن يساوم على القدس، أو يفرط بذرة من ترابها، أو يتهاون في قيمتها ومكانتها الدينية والتاريخية، فلا معنى لفلسطين من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية".