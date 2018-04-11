 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

"رويترز": الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي تحسبًا لضربة أمريكية

08:39 م الأربعاء 11 أبريل 2018
"رويترز": الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي تحسبًا لضربة أمريكية

أرشيفية

القاهرة - ((مصراوى):
أكدت مصادر أمريكية، الأربعاء، أن الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي ضربات صاروخية محتملة وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكري في سوريا.

ولم يدل المسؤولون، لوكالة أنباء "رويترز"، بتعليقات أخرى ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر على التخطيط العسكري الأمريكي لأي عمل محتمل في سوريا بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.

الجيش السوري دونالد ترامب سوريا

الخبر التالى:

محمود عباس: لم ولن يولد فلسطيني يساوم على القدس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان