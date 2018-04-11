"رويترز": الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي تحسبًا لضربة أمريكية

القاهرة - ((مصراوى):

أكدت مصادر أمريكية، الأربعاء، أن الجيش السوري نقل بعض عتاده الجوي لتجنب آثار أي ضربات صاروخية محتملة وذلك في الوقت الذي صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بعمل عسكري في سوريا.

ولم يدل المسؤولون، لوكالة أنباء "رويترز"، بتعليقات أخرى ولم يتضح إن كانت الخطوات السورية ستؤثر على التخطيط العسكري الأمريكي لأي عمل محتمل في سوريا بسبب هجوم يشتبه أنه كان بالغاز.