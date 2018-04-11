ماتيس: لا نزال نحلل معلومات استخباراتية عن هجوم الغوطة

واشنطن - (د ب أ):

أعلن جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، أن بلاده لا تزال تعمل على مراجعة المعلومات الواردة عن الهجوم الكيماوي المحتمل الذي وقع في الغوطة الشرقية بسورية مؤخرا.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد رأى أدلة كافية لاتهام الحكومة السورية بشن الهجوم، قال ماتيس اليوم الأربعاء: "لا نزال نحلل المعلومات الاستخباراتية، نحن وحلفاؤنا لا نزال نعمل على ذلك".

وذكر ماتيس أن البنتاجون جاهز لوضع خيارات عسكرية أمام الرئيس دونالد ترامب.

كان ترامب، هدد روسيا، صباح اليوم، بشن هجوم صاروخي في سورية ردا على هجوم يشتبه بسلاح كيمياوي على دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي .

وكانت الإدارة الأمريكية كررت خلال الأيام الماضية اتهامها للرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم .