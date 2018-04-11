مقتدى الصدر: تهديدات ترامب تجاه سوريا استفزازية

النجف - (د ب أ):

حذر الزعيم العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء من أن تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترمب تجاه سوريا بانها ستجر المنطقة للهاوية.

وقال الصدر في بيان إن "تصريحات ترامب بخصوص سورية في هذه الأيام استفزازية، وستجر المنطقة إلى الهاوية، وأن الحروب ليست حلاً عقلانياً على الإطلاق، والتدخل بشأن الشعوب والدول أمر مرفوض، فالشعب السوري هو المعني الأوحد في تقرير مصيره ومصير حكومته".

وتعهد الزعيم الشيعي للحكومة العراقية بحماية الحدود الغربية للعراق "لكي نبعد الشر الأمريكي بل الاحتلال الأمريكي لسورية ولن نسمح أن تتوسع الحرب في سورية وتنسحب على العراق".

وشدد الصدر على "عدم الوقوف مكتوفي اليد فيما اذا تعرضت المقدسات في سورية للخطر".

وقال الزعيم الشيعي "أنصح الشعب السوري برفض التدخل الأمريكي والا تكررت مآسينا عندهم".