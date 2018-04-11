روسيا تعتزم نشر شرطة عسكرية إلى دوما السورية

موسكو - (د ب أ):

قال جنرال روسي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية، إن روسيا سوف تنشر قوات من الشرطة العسكرية إلى مدينة دوما السورية غداً الخميس.

يشار إلى أن دوما، المنطقة التي ذكرت الولايات المتحدة أنها تعرضت لهجوم كيماوي من قبل الحكومة السورية استهدف المدنيين، هي آخر ضاحية في دمشق ظلت تحت سيطرة المتمردين.

وقال الليفتنانت جنرال فيكتور بوزنيخير، اليوم الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس إنه: "سوف يتم نشر الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما غدا لضمان السلامة والحفاظ على القانون والنظام وتنظيم جهود مساعدة السكان المحليين".

وبحسب بيانات منظمات إغاثة، تم قذف برميل متفجر يحتوي على مواد كيميائية على مدينة دوما السورية ليلة السبت- الأحد، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص إثر ذلك. ولكن سوريا وحليفتها روسيا تنفيان ذلك.

ولم يتسن لمسؤولي الأمم المتحدة حتى الآن التحقق من صحة تقارير المنظمات.