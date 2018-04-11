تقارير تتحدث عن لقاء خليفة حفتر مع ولي العهد السعودي في باريس

باريس - (د ب أ):

التقى المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي"، اليوم الأربعاء مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع غير معلن بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقاً لصحيفة "العنوان" الإلكترونية فقد جرى اللقاء الذي استمر لحوالي ساعتين بفندق جورج الخامس في باريس، حيث تناول الوضع الإقليمي والوضع الأمني في ليبيا وخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكانت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"ريبوبليكا" الإيطالية نقلتا عن مصادر ليبية انباء تعرض حفتر إلى جلطة دماغية، إلا أن مسؤولا ليبيا رفض التعليق على هذه التقارير ووصفها بأنها مجرد "تفاهة وتهريج تختلقه وتعيد نشره وسائل الاعلام الليبية المرئية والمقروءة الممولة قطريا وبأنها لا تستحق الالتفات لها من الأساس".