الاتحاد الأوروبي يدعو فنزويلا إلى إجراء انتخابات تحظى بالمصداقية والشمول

بروكسل - (د ب أ):

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لوزير الخارجية الفنزويلى خورخيه أريازا اليوم الأربعاء، إن التكتل يتوقع من فنزويلا "المشاركة بجدية" في العمل من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وإقليمية موثوق بها وشاملة.

والتقت موجيريني مع أريازا في إطار اتصالات الاتحاد الأوروبي المستمرة مع فنزويلا، التي تشهد أزمة سياسية بعد محاولة الرئيس نيكولاس مادورو تعزيز سلطته من خلال إنشاء جمعية جديدة لإعادة كتابة الدستور.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان عقب الاجتماع "يجب أن تضمن هذه الانتخابات مشاركة جميع الاحزاب السياسية دون عقبات في ظروف متساوية وبما يتفق مع الدستور الفنزويلي والمعايير الدولية".

وفنزويلا الدولة الغنية بالنفط على حافة الانهيار الاقتصادي ، بعد سنوات من سوء الإدارة.

وشددت موجيريني على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور يحتاج إلى معالجة "على وجه السرعة" ، مع تقديم دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي.

كما دعت إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها "السبيل الوحيد لحل الأزمة متعددة الأبعاد"، وفقا للبيان.

ويأتي الاجتماع مع أريازا قبيل قمة الأمريكتين التي تنطلق بعد غد الجمعة بدون دعوة مادورو. ومن المرجح جدا أن تناقش القمة الوضع في فنزويلا.

وقد تضررت البلاد، التي تملك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم ، بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وفرّ مئات الآلاف من الفنزويليين إلى البلدان المجاورة بسبب نقص الغذاء ونقص السلع الأساسية.

وقتل أكثر من 120 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي.