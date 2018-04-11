الحريري: لبنان سينأى بنفسه عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

القاهرة - (مصراوى):

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، الأربعاء، عن تفاؤله بشأن الأضرار المحتمل وقوعها على لبنان جراء الضربة الأمريكية المتوقعة على سوريا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحريري قوله: "موقفنا واضح وهو النأي بالنفس، ووظيفتنا حماية البلد من تداعيات ما يحصل في المنطقة".

وأضاف الحريري: "هناك مشاكل في المنطقة، وما أقوم به مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو تحييد لبنان ".

وتصاعدت لهجة التهديدات الأمريكية اليوم على لسان ترامب، الذي قال إن صواريخ الولايات المتحدة "قادمة" إلى سوريا، فيما نصح روسيا، التي تعهدت سابقا بإسقاطها حال توجيهها ضد الجيش السوري، الاستعداد إليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".