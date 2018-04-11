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وزارة الدفاع: إصابة 3 صحفيين روس في الغوطة الشرقية جراء إطلاق نار

06:45 م الأربعاء 11 أبريل 2018
وزارة الدفاع: إصابة 3 صحفيين روس في الغوطة الشرقية جراء إطلاق نار

(مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن حافلة تقل صحفيين روس، تعرضت لإطلاق نار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أسفر عن إصابة 3 صحفيين، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في البيان: "عند حوالي الساعة 18:20 بتوقيت موسكو يوم 11 أبريل، تعرضت حافلة كانت تقل صحفيين روس في طريق عودتهم بعد تصوير تقرير حول الغوطة الشرقية، لإطلاق نار من قبل مجهولين بالأسلحة الخفيفة".

وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة مراسلي قنوات "ان تي في" و"روسيا 1" ومصور قناة "زفيزدا" بإصابات خفيفة في الأرجل، وقام أطباء مركز المصالحة الروسي بتقديم المساعدات الطبية لهم.

وزارة الدفاع الروسية الغوطة الشرقية إطلاق نار

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