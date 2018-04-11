استقالة المدير التنفيذي لشركة "كامبريدج أنالتيكا"

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن ألكساندر تايلر، الرئيس التنفيذي لشركة "كامبريدج أنالتيكا" عن تنحيه من منصبه اليوم، حسبما أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن بيان الشركة.

وأعلنت الشركة، أن تايلر سوف يعود لمنصبه السابق في الشركة كمسؤول البيانات الرئيسي، وذلك بغرض التركيز على العديد من التحقيقات الفنية التي يتم إجرائها حاليًا.

وكانت شركة "فيسبوك" ذكرت الأربعاء الماضي، أن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونًا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تحدثت عن 50 مليونًا.