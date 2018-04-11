سيناتور روسي: لن تتهاون مع أي تهديدات ضد الروس في سوريا

القاهرة - (مصراوى):

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي ألكسي كوندراتييف أن روسيا قد تلجأ لاستخدام قوات الدفاع الجوي الروسي التابعة للأسطول البحري الحربي ومنظومات "اس – 300" و "اس -400" و "بانتسير" في حال تعرض العسكريين الروس في سوريا لخطر جراء ضربة أميركية محتملة.

وقال كوندراتييف لـوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن بالطبع لن نقف جانبا، يوجد أسطول البحر المتوسط، وقوات الدفاع الجوي، وقد يتم استخدام منظومات اس – 300 و اس -400 وبانتسير”.وأشار الى أن الرئيس الأميركي ترامب غير مستعد لمبارزة أسطولنا البحري الحربي المتواجد هناك".

وسبق وصرحت الأركان الروسية أن العسكريين الروس منتشرين في مختلف مراكز وزارة الدفاع السورية ، بالاضافة لتواجدهم في العديد من النقاط العسكرية مع الجيش السوري .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، اليوم الأربعاء، 11 أبريل، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".