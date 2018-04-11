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الكرملين: روسيا لا تود المشاركة فيما يسمى بـ"دبلوماسية تويتر"

06:18 م الأربعاء 11 أبريل 2018
الكرملين: روسيا لا تود المشاركة فيما يسمى بـ"دبلوماسية تويتر"

ديمتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تشارك فيما يسمى بـ"دبلوماسية تويتر" على عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء " لا نود أن نكون طرفا في دبلوماسية تويتر. نحن ندعم الجهود الجادة".

واضاف بيسكوف "نحن نعتقد في المقام الأول أنه من المهم عدم اتخاذ خطوات يمكن أن تلحق الضرر بهذا الوضع الهش".

الكرملين ديمتري بيسكوف تويتر دونالد ترامب

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