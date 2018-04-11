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تراجع أسهم شركة "فيسبوك" أثناء استجواب زوكربيرج

06:16 م الأربعاء 11 أبريل 2018
تراجع أسهم شركة "فيسبوك" أثناء استجواب زوكربيرج

مارك زوكربيرج

(مصراوي)

تراجعت أسهم شركة "فيسبوك" اليوم الأربعاء، بنسبة أكثر من 1% وذلك مع بدء إدلاء مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة، أن سهم "فيسبوك" يستقر عند 163.92 دولار.

ويدلي زوكربيرج بشهادته أمام مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية فضيحة تسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم بموقع "فيسبوك" في جميع أنحاء العالم.

شركة فيسبوك مارك زوكربيرج الكونجرس الأمريكي

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