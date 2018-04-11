الصحة العالمية: أعراض التسمم الكيماوي ظهرت على 500 مريض في دوما بسوريا

جنيف - (د ب أ):

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، بأن أعراض التسمم الكيماوي ظهرت على 500 مريض تم علاجهم بعد الهجوم الكيماوي المفترض حدوثه في منطقة دوما بالغوطة الشرقية السبت الماضي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه خبراء أسلحة دوليون للذهاب إلى سورية.

وأوضحت المنظمة نقلا عن تقارير من مصادرها الطبية فى سورية :"على وجه التحديد، كانت هناك علامات تهيج شديد للأغشية المخاطية، وقصور في التنفس، وتوقف في الأجهزة العصبية المركزية".

وقال بيتر سلامة، مسؤول الاستجابة الطارئة بالمنظمة، إن المنظمة "تطالب بإتاحة الوصول الفوري للمنطقة لتقديم الرعاية للمتضررين".

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أحمد أوزوموجو" لوسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء إن وفدا من 10 خبراء سيتوجه قريبا إلى سورية للتحقيق في الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في دوما التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة.

وقال أحمد اوزومكو، وهو دبلوماسي تركي والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقابلة مع شبكة (إن تي في) التليفزيونية، إن نتائج التحقيق يمكن أن تستغرق شهرا.

وسيقوم الخبراء في البعثة بإجراء مقابلات مع ضحايا الهجوم المزعوم وجمع عينات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجوم، ومن بينهم 43 يبدو أنهم قتلوا بواسطة مواد كيميائية شديدة السمية.