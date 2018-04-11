مصر تعرب عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر

القاهرة - أ ش أ

أعربت مصر عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية الجزائرية التي سقطت بالقرب من مطار بوفاريك في الجزائر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 شخص.

كما أعرب مصر ـ في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ـ عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق في تلك المحنة.

ونوه البيان بالعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري، مؤكدًا على ثقة مصر في تجاوز الأشقاء في الجزائر تلك المحنة.