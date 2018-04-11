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إسقاط طائرة استطلاع حوثية في جنوب السعودية

05:13 م الأربعاء 11 أبريل 2018
إسقاط طائرة استطلاع حوثية في جنوب السعودية

طائرة استطلاع

الرياض - أ ش أ

أفادت مصادر ميدانية اليوم الأربعاء، أن القوات السعودية أسقطت طائرة استطلاع "درون" تابعة للحوثيين في مدينة أبها جنوب السعودية.

وأوضحت المصادر - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الميليشيات، استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسيير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية على ارتفاع يقارب 4 كيلومترات عن سطح الأرض، إلا أن التقنيات التي تمتلكها القوات السعودية، تمكنت من استهدافها لتسقط في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية.

ولفتت المصار إلى أن الميليشيات كانت تنوي كشف المواقع العسكرية والاستراتيجية في السعودية، ولكنها فشلت بعد تدمير الطائرة.

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طائرة استطلاع الحوثيين السعودية اليمن

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