الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا في سماء الرياض

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأربعاء، أنها اعترضت صاروخًا في سماء العاصمة السعودية؛ الرياض، بحسب ما نقلته "العربية".

وبينت القناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة على "تويتر" إن قوات الدفاع دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وأضافت القناة الرسمية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أيضا صاروخًا باليستيًا أطلقه أنصار الله باتجاه جازان.

وصرح المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية العقيد الركن الطيار تركي بن صالح،أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار حاولت استهداف مطار أبها، مضيفا أنه تم تدمير طائرة أخرى حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية في جازان، بحسب ما أفادت "الإخبارية" السعودية.

وأضاف المتحدث أنالطائرة الحوثية تحمل خصائص ومواصفات إيرانية، محذرا الجماعةباستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد المتحدث على أناستخدام الحوثيينلأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمه، مؤكدا أن التحالف سيتخذ الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع قائلا: "على قادة الحوثيينومن يقف وراءهم اعتبار استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه".