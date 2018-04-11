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بوتين: الدبلوماسية والعقلانية ستنتصران في النهاية

04:55 م الأربعاء 11 أبريل 2018
بوتين: الدبلوماسية والعقلانية ستنتصران في النهاية

كتبت – إيمان محمود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، إن النظام الدولي سيستقر والدبلوماسية والعقلانية ستنتصر في نهاية الأمر.

وأضاف بوتين ان الوضع في العالم يبعث على القلق، مؤكدًا "مستعدون لبناء علاقاتنا مع بلدان أخرى على أساس القانون الدولي".

وأكد أن روسيا تساند الأمن في العالم، وتحترم التزاماتها بحسب القانون الدولي.

جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف أهداف في سوريا، ردًا على هجوم دوم الذي يُعتقد أنه بالغازات السامة، لكن دمشق وموسكو ينفيان وقوع الهجوم.

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