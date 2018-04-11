طهران تسخر من تهديدات ترامب: هل هذه أول مرة تتعرض إيران وسوريا للقصف؟

كتبت – إيمان محمود

سخر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، خلال لقائه الأمين القطري لحزب البعث في سوريا، من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع الأسد في سوريا.

وقال ولايتي "ليست هذه أول قارورة تُسكر"، هم اعتادوا أن يهددوا دائماً وكل ما يستطيعون فعله أن يقوموا بالقصف، فهل إيران وسوريا لم تتعرض للقصف من قبل؟".

وأضاف "الذي سيبقى ويخلد هم الأصحاب الحقيقيون لسوريا والذي سيفنى ويزول هم الأمريكان والمعتدين"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

واستطرد: "اليوم تتزامن هذه الزيارة والاجتماع مع هذه التهديدات الأمريكية، وقد يعتقد البعض أننا تنبأنا بوجود هذه التهديدات، لذلك قمنا بعقد هذا الاجتماع تفادياً لها".

وأشار ولايتي: "لم يكن أي من إيران وسوريا في هذه القوة التي يمتلكانها مثل قوتهما اليوم، وإن الذين راهنوا على إسقاط الدولة السورية بعد أسبوع من بدء الأزمة، اليوم بعد سبع سنوات يرون بأن سوريا لم تسقط فحسب بل إنها أصبحت أكثر قوة".

: "إن العلاقات بين إيران وسوريا وثيقة واجتازت مراحل صعبة جداً وهناك الكثير كان يعتقد أن هذه العلاقات الاستراتيجية لا يمكن لها أن تجتاز هذه المراحل الصعبة، فمن كان يتصور في يوم من الأيام أن العلاقات السورية العراقية التي كانت تتعرض للمشاكل دائماً تصبح اليوم بهذا الشكل من الترابط؟، ومن كان يتصور بأن المقاومة الإسلامية في لبنان تصبح اليوم معترفاً بها من جميع الأطياف المسلمة والمسيحية؟ ومن يستطيع أن يتجاهل دور بلاد الشام في تاريخ الحضارة الإسلامية؟".

وختم ولايتي بالقول: "نحن سعيدون أن نرى قائداً كالرئيس بشار الأسد في سوريا، وكأنه نفس الرئيس حافظ الأسد ولكن شاب هذه المرة، يتمتع بنفس الحكمة والذكاء والشجاعة".

جاءت تصريحات ولايتي في أعقاب التهديدات الأمريكية لقصف دمشق بعد الهجوم على دوما السورية بأسلحة –يُعتقد أنها كيميائية- لتستعد بعدها كلا من روسيا وسوريا لأي ضربات أمريكية محتملة داخل الأراضي السورية.