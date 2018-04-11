صحيفة فرنسية: ماكرون تسلّم "خططًا عسكرية" لضرب سوريا

كتبت- رنا أسامة:

بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع في روسيا، زعمت صحيفة "لوفيجاو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسلّم خططًا عسكرية لضرب سوريا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن قادة الجيش الفرنسي قدّموا لماكرون خططًا عسكرية قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سوريا، حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن "القادة العسكريين يدرسون احتمال توجيه ضربة أو ضربات ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد"، وأنه تم عرض "خطط مُفصّلة" على ماكرون توضح تداعيات تلك الخطوة المُحتملة.

وأشارت إلى أن مقاتلات "رافال" تتأهب في قاعدة "سانت ديزييه" العسكرية، شمال شرقي فرنسا، بانتظار قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سوريا.

وأوضحت "لوفيجارو" أن هذا الأمر جرى خلال مرتمر دولي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، يناير الماضي، لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا، والرد على استخدام روسيا حق النقض، لاعتراض قرارين في هذا الشأن أمام مجلس الأمن.

وشهدت سوريا ما لا يقل عن 130 هجومًا كيماويًا بين 2012 و2017، بحسب التقديرات. وحمّل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نظام الأسد مسؤولية أربعة، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع مات لا يقل عن 80 قتيلًا في خان شيخون، في 4 أبريل 2017.

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه سيشن هجومًا بالصواريخ على سوريا، ما يعيد إلى الإذهان الضربة التي وجهتها البحرية الأمريكية قبل عام، حينما أطلقت 59 صاروخًا من طراز "توماهوك" على مطار الشعيرات، ردًا على استهداف خان شيخون بريف إدلب بالكيماوي.

يأتي ذلك على خلفية تعرّض منطقة "دوما" بغوطة دمشق الشرقية إلى قصف عنيف -يُعتقد أنه بالغازات السامة- أسفر عنه مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات من القاطنين في آخر معاقل المعارضة السورية.

ودعا الرئيس الأمريكي روسيا للاستعداد لأن الصواريخ قادمة إليهم. وغرّد ترامب، عبر تويتر: "تعهدت روسيا باسقاط أي وكل قذيفة يتم إطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جديدة وذكية!".

ثم وجه كلامه إلى روسيا:" لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان يُطلق الغاز على شعبه ويستمتع بذلك"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي هذا بعد التهديد الروسي بإسقاط أي صاروخ على سوريا واستهداف مصدره؛ إذ أكّد سفير روسيا في لبنان، ألكسندر زاسبيكين، أن "روسيا عازمة على إسقاط الصواريخ الأمريكية الموجهة نحو سوريا والرّد على مصادر إطلاقها".