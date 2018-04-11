البنتاجون يرفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن ضربته المحتملة

القاهرة - (مصراوي):

علقت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وذكر "البنتاجون"، في بيان له تعليقا على تغريدات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، أنه لا يعلق على التحركات العسكرية المستقبلبة المحتملة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال إريك باهون، المتحدث باسم البنتاجون، "الإدارة لا تعلق على الأعمال العسكرية المحتملة في المستقبل".

وأضاف "كما ذكر الرئيس في 8 أبريل، فإن هجوم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في دوما كان مرعبا، ويتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".