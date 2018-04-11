رئيس البرلمان اللبناني: الحرب في سوريا ستكون ممولة من جيوب العرب

القاهرة – (مصراوي):

حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، من الانعكاسات الخطيرة التي قد تنجم عن أي عمل عسكري يستهدف سوريا.

وقال بري: "هي حرب إن وقعت لا قدر الله ستكون ممولة من جيوب العرب وثرواتهم وحتما نتائجها ستكون سلبية ومدمرة لمستقبلهم واستقرار أوطانهم"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأبدى بري خشيته من "أن يكون أول الضحايا استقرار المنطقة ووحدتها، ناهيك عما سيترتب عنها من سفك للدماء والتدمير والتهجير للشعب السوري الشقيق".

وأشار إلى أن "الرهان يبقى إزاء مشهد يرقص فيه الجميع على حافة هاوية الحرب أن تنتصر إرادة الخير على إرادة الشر المستطير".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هدد الرئيس السوري بشار الأسد بـ "دفع ثمن باهظ" على خلفية شن هجوم كيميائي مزعوم على مدينة دوما السورية، والذي قد أدى إلى مقتل 40 شخصا.