وزارة الدفاع الجزائرية: عائلات عسكريين ضمن قتلى الطائرة المنكوبة

الجزائر - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر مقتل 257 شخصا في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح اليوم الأربعاء بمطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة ، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إن "عدد الشهداء بلغ 247 مسافرا، و10 أفراد من طاقم الطائرة، فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم."

وأشارت إلى أن عملية إخلاء جثث الضحايا إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة، لا تزال متواصلة قصد تحديد هوياتهم.

ونوهت إلى أن الطائرة سقطت بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خال من السكان، أثناء رحلة من بوفاريك باتجاه مدينتي تندوف وبشار.

يشار إلى أن الطائرة هي من نوع " اليو شين" من صنع روسي.

كان الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، وانتقل على الفور إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.