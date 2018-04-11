دمشق ترد على ترامب: لا نستغرب مثل هذا التصعيد الأرعن من أمريكا

كتبت - إيمان محمود

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إننا لا نستغرب مثل هذا التصعيد "الأرعن" من دولة كالولايات المتحدة رعت وما زالت الإرهاب في سوريا.

وأضاف المصدر إن نظامًا كالنظام الأمريكي عمل كقوات جوية لـ "داعش" ليس غريبًا عليه أبدًا أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار المصدر إلى أن ذريعة الكيميائي باتت مكشوفة للقاصي والداني كحجة واهية غير مدعومة بالدلائل لاستهداف سوريا.

واستطرد "إن كان النظام الأمريكي وحلفاؤه كالنظامين الفرنسي والبريطاني يعتقدون أن بأفعالهم وتصريحاتهم سيوقفون محاربة الإرهاب في سورية فإنهم واهمون والدولة السورية مستمرة في مكافحة الإرهاب مهما كان رد فعلهم".

ولفت المصدر إلى أن ما بدر عن النظام الأمريكي مؤخراً يدل على افتقاره ليس فقط للمبادئ والقيم بل أيضاً للحكمة والعقلانية وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وتابع المصدر إن سوريا رحبت بأي لجنة تحقيق حيادية نزيهة غير مسيسة ولا مرتهنة لدول محددة وهذا ما يؤكد براءة الدولة السورية من كل ما قيل حول استخدام الكيميائي.

وختم المصدر بالقول إن ذريعة الكيميائي باتت مكشوفة للقاصي والداني كحجة واهية غير مدعومة بالدلائل لاستهداف سوريا.