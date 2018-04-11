ترامب: علاقتنا مع روسيا أسوأ من أي وقت مضى

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقات الأمريكية الروسية أسوأ من أي وقت مضى، بما في ذلك الحرب الباردة.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أن "ليس هناك سبب لذلك. تحتاج روسيا إلينا للمساعدة في اقتصادها، وهو أمر يُسهل فعله. ونحن نحتاج أن تعمل كل الدول معًا، لإنهاء سباق التسلح؟"



وأعلن ترامب، منذ قليل، أنه سيشن هجومًا بالصواريخ على سوريا، وطلب من روسيا الاستعداد لأن الصواريخ قادمة إليهم. وقال في تغريدة على تويتر: "تعهدت روسيا باسقاط أي وكل قذيفة يتم اطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد".

وتابع:" لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جيدة وذكية!".

ثم وجه كلامه إلى روسيا:" لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان يُطلق الغاز على شعبه ويستمتع بذلك".



وردًا على تهديدات ترامب، قالت الخارجية الروسية إن الصواريخ الذكية الأمريكية ستحاول تدمير أدلة الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا.

وشددت موسكو على ضرورة أن تشن الولايات المتحدة هجومها على الإرهابين وليس الحكومة السورية الشرعية.