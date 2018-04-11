روسيا: صواريخ ترامب قد تدمر جميع أدلة استخدام الكيميائي على الأرض

القاهرة – (مصراوي):

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن صواريخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدمر جميع الأدلة المتعلقة باستخدام الكيميائي على الأرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشن هجومًا بالصواريخ على سوريا، وطلب من روسيا الاستعداد لأن الصواريخ قادمة إليهم.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تعهدت روسيا بإسقاط أي وكل قذيفة يتم اطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد".

وتابع:" لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جيدة وذكية!".

ثم وجه كلامه إلى روسيا:" لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان يُطلق الغاز على شعبه ويستمتع بذلك".

جاء ذلك بعد هجوم دوما بأسلحة –يُعتقد أنها كيميائية- مساء السبت الماضي، واتهمت عدد من الدول نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشن الهجوم.