ترامب يحارب الأسد.. (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

مع الذكرى السنوية الأولى للقصف الكيماوي على خان شيخون السورية، والذي أعقبته ضربة أمريكية لمطار الشعيرات شرقي حُمص؛ تعرضت منطقة دوما بغوطة دمشق الشرقية إلى قصف عنيف -يُعتقد أنه بالغازات السامة- أسفر عنه مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات من القاطنين في آخر معاقل المعارضة السورية.

وهددت أمريكا في الأيام التالية للغارة على دوما بتوجيه ضربة إلى سوريا، ما يعيد إلى الإذهان الضربة التي وجهتها البحرية الأمريكية قبل عام، حينما أطلقت 59 صاروخًا من طراز “توماهوك” على مطار الشعيرات، ردًا على استهداف خان شيخون بريف إدلب بالكيماوي.

وأظهرت عشرات التسجيلات المصورة، مساء السبت 7 إبريل، اختناق أطفال ونساء داخل الملاجئ في دوما، إثر استهداف المدينة بحاويات متفجرة تحوي غازات سامة.

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