التليفزيون الجزائري: 257 قتيلا حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

الجزائر - (د ب أ):

أفاد التليفزيون الجزائري بأن 257 قتيلا سقطوا جراء تحطم الطائرة العسكرية صباح اليوم الأربعاء شمالي البلاد.

وكانت تقارير أشارت إلى الطائرة تقل مئتي شخص وتحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.