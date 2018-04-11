  • عاجل:ترامب يرد على تهديد روسيا: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. استعدوا
    • 1338773 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

    التليفزيون الجزائري: 257 قتيلا حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

    01:24 م الأربعاء 11 أبريل 2018
    التليفزيون الجزائري: 257 قتيلا حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

    الجزائر - (د ب أ):
    أفاد التليفزيون الجزائري بأن 257 قتيلا سقطوا جراء تحطم الطائرة العسكرية صباح اليوم الأربعاء شمالي البلاد.

    وكانت تقارير أشارت إلى الطائرة تقل مئتي شخص وتحطمت مباشرة بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية.

    في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

    تليفزيون الجزائر تحطم طائرة عسكرية ضحايا طائرة الجزائر

    الخبر التالى:

    ترامب يحارب الأسد.. (تغطية خاصة)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان