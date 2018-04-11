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    ترامب يرد على تهديد روسيا: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. استعدوا

    01:20 م الأربعاء 11 أبريل 2018
    ترامب يرد على تهديد روسيا: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. استعدوا

    كتبت- هدى الشيمي:
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشن هجومًا بالصواريخ على سوريا، وطلب من روسيا الاستعداد لأن الصواريخ قادمة إليهم.

    وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تعهدت روسيا باسقاط أي وكل قذيفة يتم اطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد".
    وتابع:" لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جيدة وذكية!".

    ثم وجه كلامه إلى روسيا:" لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان يُطلق الغاز على شعبه ويستمتع بذلك".

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