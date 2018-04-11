ترامب يرد على تهديد روسيا: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. استعدوا
كتبت- هدى الشيمي:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشن هجومًا بالصواريخ على سوريا، وطلب من روسيا الاستعداد لأن الصواريخ قادمة إليهم.
وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تعهدت روسيا باسقاط أي وكل قذيفة يتم اطلاقها على سوريا. لذلك عليها الاستعداد".
وتابع:" لأن الصواريخ في طريقها، وستكون جيدة وذكية!".
ثم وجه كلامه إلى روسيا:" لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان يُطلق الغاز على شعبه ويستمتع بذلك".
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