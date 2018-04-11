روسيا تهدد أمريكا: "سنسقط أي صاروخ على سوريا ونستهدف مصدره"

القاهرة – (مصراوي):

أكد سفير روسيا في لبنان، ألكسندر زاسبيكين، أن روسيا عازمة على إسقاط الصواريخ الأمريكية الموجهة نحو سوريا والرّد على مصادر إطلاقها.

وقال السفير الروسي في بيروت، لفضائية "المنار" اللبنانية، "إذا ما أقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الغربية على توجيه ضربة ضد سوريا، فأنا أُذكّر بالتحذيرات التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، حول عزمنا إسقاط الصواريخ الموجهة نحو سوريا والرد على مصادر إطلاقها".

واعتبر زابيسكين أن الحملة الأمريكية الغربية ضد بلاده تأخذ طابعا استراتيجيا؛ مؤكدًا أن لدى موسكو كل الوسائل اللازمة للصمود والمواجهة.

وأضاف السفير الروسي لدى لبنان: نحن نشهد في الآونة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا للأزمة في سوريا، ولكن في نفس الوقت التصادم المباشر يجب أن يكون مستبعدًا، ولذلك نحن جاهزون للتفاوض".

وأوضح قائلاً "لقد تحققت خلال الفترة الأخيرة في سوريا عدة إنجازات، وآخرها كان تحرير منطقة الغوطة الشرقية، ونحن الآن على وشك استكمال هذه العملية بإخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما، لكن الأمريكيين وحلفاءهم يقفون ضد هذا التطور الإيجابي، وهذا واضح للعيان".

وتابع: هم يعتبرون هذا الإنجاز خسارة وفشلا لسياستهم، ونحن نبهنا منذ فترة لوجود تحضيرات للقيام باستفزاز عن طريق استخدام السلاح الكيميائي واتهام الجيش السوري بذلك، وهذا كان مطروحا من قبل الأمريكيين على اعتبار أنه تمهيد لهم لتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا.

وكشف السفير زاسبيكين، أنه "خلال القمة الثلاثية التي عقدت في تركيا مؤخرا بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، تم وضع خطة ملموسة لإنهاء التصعيد في سوريا في المستقبل القريب بمعزل عن الأمريكيين والغربيين"؛ مصرحًا بالقول "ان هذه الأطراف تحاول العرقلة، وتسعى كل منها للقيام بما تستطيع من وضع العقبات أمام تحسين الوضع في سوريا".