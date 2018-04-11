  • عاجل:ترامب يرد على تهديد روسيا: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. استعدوا
    • 1338773 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

    الكرملين: مراسم تنصيب بوتين ستجرى في 7 مايو المقبل

    12:54 م الأربعاء 11 أبريل 2018
    الكرملين: مراسم تنصيب بوتين ستجرى في 7 مايو المقبل

    موسكو - أ ش أ

    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسًا للبلاد ستُجرى يوم 7 مايو المقبل.

    وفي سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عما إذا كان 7 مايو المقبل هو موعد تنصيب بوتين، أجاب بيسكوف بـ"نعم".

    كانت لجنة الانتخابات الروسية قد أعلنت فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 56 مليونا و430 ألفا و712 صوتا بنسبة 69ر76% من أصوات الناخبين.

    هذا المحتوى من

    موسكو روسيا الكرملين دميتري بيسكوف بوتين

    الخبر التالى:

    مجلة أمريكية: هكذا ستكون "الضربة الثانية" لأمريكا في سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان