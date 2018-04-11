الكرملين: مراسم تنصيب بوتين ستجرى في 7 مايو المقبل

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسًا للبلاد ستُجرى يوم 7 مايو المقبل.

وفي سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عما إذا كان 7 مايو المقبل هو موعد تنصيب بوتين، أجاب بيسكوف بـ"نعم".

كانت لجنة الانتخابات الروسية قد أعلنت فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 56 مليونا و430 ألفا و712 صوتا بنسبة 69ر76% من أصوات الناخبين.