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أمير الكويت يعزى الرئيس الجزائرى فى ضحايا الطائرة العسكرية

12:16 م الأربعاء 11 أبريل 2018
أمير الكويت يعزى الرئيس الجزائرى فى ضحايا الطائرة العسكرية

القاهرة - (مصراوي):

الكويت - أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليده الجزائرية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا .

وأعرب أمير الكويت –خلال برقية العزاء– عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ البلد الشقيق من كل مكروه.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، أعربا خلالهما عن تعازيهما بضحايا الحادث.

هذا المحتوى من

Asha
أمير الكويت الرئيس الجزائري صباح الأحمد الجابر تحطم طائرة عسكرية
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