بالفيديو- بن سلمان يكشف سر ابتعاد زوجته عن الأضواء

كتبت- رنا أسامة:

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سر غياب قرينته، سارة بنت مشهور، عن زيارته الحالية في فرنسا، قائلًا إنها "ترغب في البقاء بعيدًا عن الأضواء والضغط السياسي وأن تعيش حياة طبيعية مع أبنائهم، وهو قرار يحترمه ويؤيده".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه، حيث وجّهت إحدى الصحافيات سؤالًا لولي العهد حول ما إذا كان من المتوقع أن تكون قرينته إلى جانبه في زيارته المقبلة إلى فرنسا، انطلاقًا من الإصلاحات التي يمنحها الآن للسعوديات في إطار خطته الإصلاحية (رؤية المملكة 2030).

وأضاف بن سلمان: "في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا بأن تكون حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم".

وتابع: "أريد أن أحافظ على حياة طبيعية جدًا لأبنائي، بعيدًا عن الأضواء وبعيدًا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدا، وأيضًا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي".

ووصل بن سلمان إلى لى العاصمة الفرنسية، باريس، بعد ظهر الأحد الماضي، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 3 أسابيع، سبقتها زيارة إلى مصر وبريطانيا في إطار أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد.

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