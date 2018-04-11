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وزير الإسكان الإسرائيلي: حان وقت اغتيال بشار الأسد

12:00 م الأربعاء 11 أبريل 2018
وزير الإسكان الإسرائيلي: حان وقت اغتيال بشار الأسد

وزير الإسكان الإسرائيلي يواف غالانت

القاهرة – (مصراوي):

نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن وزير الإسكان الإسرائيلي، يواف غالانت، قوله إنه "حان وقت اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الرئيس بشار الأسد سيختفي ونظامه عن خريطة العالم، إذا مسّت إيران إسرائيل ومصالحها من داخل الأراضي السورية، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضافت المصادر العسكرية، أن الأسد ونظامه سيدفعون ثمن أي هجوم إيراني على إسرائيل من داخل الأراضي السورية.

بشار الأسد اغتيال إسرائيل يواف غالانت سوريا إيران

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