وسائل إعلام إسرائيلية تزعم مغادرة "الأسد" قصره الرئاسي خوفا من قصف أمريكي

القاهرة - مصراوي:

نقلت "سكاي نيوز" عربية، عنوسائل إعلام إسرائيلية، زعمها مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد قصره الرئاسي برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أمريكي.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مسؤول لمراسل "سبوتنيك"، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن سفر عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.

وقال المصدر: "إن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وفي سياق متصل أعلن المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى مساء أمس عائلات المخطوفين الذين لم يجدوا أبناءهم بين المحررين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال الأسد خلال اللقاء إن "تحرير المخطوفين الذي تم سابقا أو من دوما بالأمس ما كان ليحصل لولا تضحيات رجال وأبطال الجيش العربي السوري الذي قدم الشهداء والجرحى لإخراج كل مخطوف منهم"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".