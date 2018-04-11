الحوثيون في اليمن يعلنون قصف مواقع سعودية بطيران مسير

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء قصف مواقع سعودية، للمرة الأولى بطيران مسير.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثين، أن "سلاح الجو المسير (التابع للجماعة)، شن غارات جوية على مطار أبها وشركة أرامكو في العمق السعودي".

ووصفت القناة ذلك بـ "تطور نوعي يمني في إطار الرد على ما أسمته العدوان المستمر منذ أربع سنوات"، في إشارة إلى غارات التحالف العربي في اليمن.

وذكرت القناة أن سلاح الجو المسير، "شن أيضا غارات جوية بطائرة (قاصف 1) على مطار أبها في عسير".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله، إن "الملاحة الجوية تعطلت في المطار وتوقفت الرحلات إليه بعد الضربات الجوية لسلاح الجو المسير".

كما تحدثت القناة ذاتها عن "شن غارات جوية بطائرة (قاصف1) على شركة أرامكو في جيزان، في إطار الرد على قصف اليمنيين".

ويعتبر هذا هو أول إعلان من قبل الحوثيين، بقصف مواقع سعودية عن طريق طيران مسير.

وخلال الأيام الماضية، أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ بشكل يومي على مواقع ومعسكرات سعودية، في حين يقول التحالف العربي الذي تقوده السعودية انه تم اعتراضها.