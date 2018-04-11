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قصف على غزة بعد استهداف جرافة إسرائيلية على الحدود

10:51 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
قصف على غزة بعد استهداف جرافة إسرائيلية على الحدود

قصف مدفعي - أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

قصف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بعد انفجار عبوة ناسفة قرب جرافة عسكرية إسرائيلية على الحدود، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وطال القصف المدفعي نقاط رصد يتمركز فيها عادة أفراد من حماس، شرق حي الزيتون، قبالة الحدود الشرقية لمدينة غزة، بدون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقال شهود عيان شرقي مدينة غزة، إنه سمع دوي انفجار كبير بالتزامن مع توغل 4 جرافات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، التي تشهد منذ أواخر مارس الماضي تجمعات للفلسطينيين ضمن "مسيرة العودة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي رد على الانفجار بقصف مدفعي استهدف مواقع لحماس.

قطاع غزة إسرائيل انفجار الجيش الإسرائيلي قصف مدفعي

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