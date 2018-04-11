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مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية روسية

09:56 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية روسية


موسكو - (د ب أ):
لقي ستة أشخاص حتفهم جراء حادث تحطم طائرة مروحية من طراز "Mi-8" في مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا فجر اليوم الأربعاء.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الطوارئ الروسية أن "المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص قد سقطت في خاباروفسك" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة تابعة لشركة فوستوك.

وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية فتح قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد تشغيل الطائرات بعد تحطم المروحية.

ولم يتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

مقتل أشخاص تحطم مروحية مروحية روسية

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