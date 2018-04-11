مقتل ثمانية مسلحين على الاقل في عملية أمنية شمال أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية أن ثمانية مسلحين على الاقل، من بينهم مواطن فرنسي، يبدو أنه كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، قتلوا في إقليم جوزجان شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاربعاء.

وأضاف المصدر أن الارهابيين قتلوا في منطقة داراب بإقليم جوزجان، خلال عملية تطهير.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن هوية المسلحين، الذين قتلوا خلال العملية لكن مواطنين أجانب من دول آسيا الوسطى ودول أخرى يعملون بشكل نشط في صفوف داعش في هذا الاقليم.

يأتي ذلك فيما ذكرت مديرية الاستخبارات والأمن الوطني الأفغانية أواخر مارس الماضي أنه تم اعتقال خمسة على الاقل من المشتبه أنهم من داعش، من بينهم امرأة فرنسية، خلال عملية نفذتها القوات الخاصة في الشمال.

وأكد مسؤولو الامن المحلي في إقليم جوزجان أيضا التقرير، قائلين إنه تم اعتقال المرأة بالقرب من منطقة درزاب.

وقال قائد شرطة المنطقة، فقير محمد جوزجاني إنه تم اعتقال المرأة الفرنسية، خلال عملية مشتركة للقوات الخاصة الافغانية والقوات الاجنبية التي تتمركز في أفغانستان.