مندوب روسيا: العالم يقف على هاوية أحداث خطيرة بسبب التهديدات الأمريكية لسوريا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في معرض تعليقه على رفض بعض الدول تبني القرار الروسي بمجلس الأمن للأمم المتحدة، المتعلق بالتحقق من الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة دوما بريف دمشق السوري، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى كشف الحقيقة، بل على العكس تماما تطلق تهديدات من شأنها أن تقود العالم إلى أحداث خطيرة ومؤسفة.

وقال نيبينزيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء- " انتم تقولون، أننا جيدون جدا في الألعاب .. أنا لا أعرف، ولست متأكدا، ولكن أنا أعلم أنكم جيدون جدا في التهديدات. والتهديدات التي تلوحون بها الآن ضد سوريا، ينبغي أن تقلقنا جميعا، كوننا قد نقف على هاوية أحداث خطيرة ومؤسفة جدًا".

وأضاف: "مرة أخرى، أود أن اطلب منكم أن تحجموا عن الخطط التي تطورنها حاليا لسوريا".

في سياق متصل، أعلن المندوب الروسي أن الأمريكيين يعلمون رفضنا لمشروع قرارهم ويصرون على تقديمه..ونحن نستخدم حق النقض "الفيتو" لحماية السلم والأمن الدوليين، محذر من أن الدخول في مغامرة عسكرية سيكون له تبعات خطيرة.

وكانت روسيا قد رفضت مسودة مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا، حيث ذكر الدبلوماسيون أن واشنطن طلبت إجراء التصويت الثلاثاء على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، بعد هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.​