الدفاع الروسية: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من دوما

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان ـ نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي لمن غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية إلى أكثر من 165 ألف شخص.

وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية متوقفة في مدينة دوما لليوم الرابع على التوالي.​