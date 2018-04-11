موسوعة "جينيس": الياباني ماشازو نوناكا أكبر معمر في العالم

طوكيو - (أ ش أ):

صنفت موسوعة "جينيس وورلد ريكوردز" ماسازو نوناكا، الياباني البالغ من العمر 112 عاما، كأكبر الرجال سنًا في العالم حاليًا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن نوناكا ولد في مدينة أشورو شمال اليابان في 25 يوليو 1905، وهو العام الذي نشر فيه ألبرت أينشتاين نظريته عن "النسبية".

كانت موسوعة جينيس تحاول إيجاد أكبر معمر بعد وفاة الحاصل على اللقب يسرائيل كريستال في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 113.​