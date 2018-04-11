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مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية شرقي روسيا

08:23 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
مصرع ستة أشخاص في تحطم مروحية شرقي روسيا

ارشيفية

موسكو - أ ش أ:

لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية في مدينة خاباروفسك شرقي روسيا الاتحادية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية قوله "إن المروحية التي كانت تقل على متنها ستة أشخاص قد سقطت في خاباروفسك أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري".

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفصيل حول الحادث، غير أنها قالت: "إن لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، فتحت تحقيقا بشأن انتهاك قواعد تشغيل الطائرات بعد تحطم هذه المروحية".​

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موسكو تحطم مروحية روسيا

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