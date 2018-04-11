دبلوماسي سوري: دمشق لن تسمح بتكرار السيناريو العراقي والليبي

نيويورك - ( أ ش أ ):

أكد ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا لن تسمح بتكرار السيناريو العراقي والليبي في الخراب وتغيير السلطة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجعفري، قوله أثناء كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن تهديدات الدول الغربية بالعدوان والمناورات والأكاذيب والإرهاب لن تجبرنا على عدم الالتزام بواجباتنا وفقًا للدستور الوطني وحماية سيادتنا وسلامتنا".

وأضاف: "إن سوريا لن تسمح لأي عضو دائم أو غير دائم في مجلس الأمن أن يفعل معنا ما فعلوه مع العراق وليبيا". ووصف أمريكا بالوحش الوحيد الذي يقف اليوم في وجه العالم كله بعد أن مول وسلح الإرهابيين على مدى سبع سنوات في سوريا، مشيرًا إلى أن الوحش هو ذاك الأمريكي الذي يرفض إلى الآن تدمير ترسانته الكيميائية.​