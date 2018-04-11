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طائرات التحالف الدولي تحلق جنوب سوريا وسط ترقب لضربة عسكرية

07:45 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
طائرات التحالف الدولي تحلق جنوب سوريا وسط ترقب لضربة عسكرية

دمشق- (أ ش أ):

كشفت مصادر ميدانية في سوريا أن تحليقًا مكثف لطائرات التحالف الدولي في جنوب البلاد بدأ اليوم الأربعاء، وسط ترقب لضربة عسكرية ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي في دوما الذي حصد عشرات القتلى السبت الماضي.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن المصادر قولها "إن الطائرات حلقت على ارتفاع منخفض قرب الحدود السورية العراقية فوق منطقة التنف حيث تقع قاعدة عسكرية للتحالف في إطار جهوده العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي التي انطلقت قبل سنوات".

ويتزامن تحليق الطائرات مع استمرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في دراسة تحرك عسكري بشأن الهجوم الكيماوي في دوما، وبعد فشل مجلس الأمن في تبني مشاريع قرارات بشأن استخدام الكيماوي في سوريا.

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بيرو يوم الجمعة، ألغى جولة في أمريكا اللاتينية للتركيز على الرد على الهجوم الكيماوي بعد أن حمل بشار الأسد وحليفيه الروسي والإيراني المسؤولية.​

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طائرات التحالف الدولي سوريا ضربة عسكرية هجوم كيماوي مدينة دوما

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