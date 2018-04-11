موريتانيا وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان تعزيز علاقات التعاون المشترك

نواكشوط - ( أ ش أ ):

بحث وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني آحميدي كمرا في نواكشوط مع السيد جان نويل جانتيل ، المدير، الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في نواكشوط سبل تعزيز التعاون القائم بين موريتانيا والبرنامج.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المباحثات تناولت مشروع دعم قدرات التجمعات المحلية وأمنها الغذائي لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الممول عن طريق الصندوق الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية.

وتعاني موريتانيا هذا العام جفافًا قاحلاً يبدي المربون مخاوفهم من أن يقضي على المواشي في بلد يعتمد بشكل أساسي على الأمطار في تنمية مواشيه البالغ تعدادها نحو خمسة وعشرين مليون رأس من الإبل والأبقار والأغنام.​