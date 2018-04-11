بالفيديو والصور.. أعاصير مدمرة من الفئة الثانية تهز نيوزيلندا وتتركها في الظلام

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وكالات:

أصبحت الحياة شبه متوقفة في أنحاء عدة من نيوزيلندا، بعدما اجتاحت الأعاصير المصنفة من الفئة الثانية البلاد، خاصة "أوكلاند" التي تعد واحدة من أكبر المدن ويبلغ سكانها 1.3 مليون نسمة.

ووصفت هيئة الأرصاد النيوزيلندية الرياح بـ "المدمرة"، متوقعة أن تصل إلى ذورتها بعد ظهر اليوم الأربعاء، بواقع 120 كم/س، أما عدد ضربات البرق فوصلت إلى 247 في منطقة أوكلاند.

وأدت سرعة الرياح لحطام على جانبي الطرق إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، ما أدي لانقطاعها عن 14 منطقة، بما يقدر بـ 100 ألف منزل وشركة، موضحةً أن حجم الانقطاعات يصل لـ 25% عن المنازل.

وأُغلقت الطرق بسبب انقطاعات الكهرباء والفيضانات من جهة أخرى، بحسب موقع "أوكلاند ناو".

"العاصفة هي الأسوأ، وعلى السكان توقع الأخطر"؛ حذر مينورو فريدريكسنز مدير برنامج توصيل الكهرباء، والذي حث المواطنين على البقاء في منازلهم إلى يوم الجمعة المقبلة.

أما شركة الطيران فألغت 11 رحلة جوية، بسبب الاضطرابات في الخدمة الناتجة عن سوء الأحوال، وفق بيانها الرسمي.

وأوضح راديو نيوزيلندا أن الرياح كانت تمركزت في ضرباتها على مدينة أوكلاند، ولذلك كانت أقوى، وتركت آثارًا مدمرة، فيما كان الأثر أخف علي الشمال والجنوب من البلاد.

وطالبت السلطات السكان بالحفاظ على المياه حتى يتم استعادة الطاقة.

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