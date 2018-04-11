مقتل 20 شخصًا إثر محاولة هروب جماعي لنزلاء سجن بالبرازيل

برازيليا - أ ش أ:

أعلنت السلطات البرازيلية، مقتل 20 شخصًا إثر اندلاع اشتباكات باستخدام الأسلحة النارية بين الشرطة ونزلاء أحد السجون الواقعة شمالي البلاد، بعد محاولتهم الفرار بمساعدة أفراد من الخارج.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الأمن العام البرازيلي في ولاية بارا شمالي البرازيل قد حددوا هوية جثث 19 قتيلاً من السجناء أو داعميهم في سجن (سانتا إيزابيل) بولاية بارا، مضيفةً أن عدد من لاذوا بالفرار من السجن اليوم، سيُعلن بعد إجراء إحصاء نهائي للسجناء.​