أهم التصريحات في 24 ساعة: السعودية وقطر والإمارات توقفوا عن تمويل الإرهاب

إعداد - هشام عبد الخالق:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدمير سوريا، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في سوريا، وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر، معتبرًا إياه "إنسان رائع وصديق سابق له قبل الدخول لعالم السياسة"، وذلك عقب انهاء مباحثاته مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض.